Allegri pronto al "sì": intrecci di mercato, scenari e retroscena

Tutti lo vogliono, nessuno lo prende. Ancora per poco. Max Allegri è sicuramente l’oggetto del desiderio del mercato allenatori. A due giornate dalla fine del campionato sono in tante le società che stanno facendo la corte all’allenatore toscano pronto al rientro e anche ad accettare una delle tante offerte sul piatto pur di finire il suo anno sabbatico diventato doppio dopo la fine del rapporto con la Juventus. Ma dove andrà Allegri? Una domanda che in questo momento scatena un valzer di panchine non indifferente e che vede coinvolte ben 4 big: Juventus, Inter, Napoli e Real Madrid.

Allegri e la Juventus: la pista si raffredda

Qualche settimana fa, ma fino anche a quella scorsa, sembrava fatto il ritorno di Allegri al capezzale della Juve lasciata vincente e dominante in Italia e che ora si ritrova quasi fuori dalla prossima Champions. Agnelli lo avrebbe richiamato, al posto di Pirlo, i due si sono anche incontrati, proprio per vedere da casa una gara della Juve. Poi non si è saputo più nulla mentre la squadra bianconera annaspava sotto i colpi del Milan.

Sull’argomento è intervenuto a ‘juventibus’ su Twitch Luca Momblano, secondo cui le possibilità di vedere il ritorno di Allegri non sono poi così elevate: “Do il 9% ad Allegri come nuovo allenatore della Juventus” ha affermato il giornalista. Agnelli sogna il colpo Zidane, Tra i nomi per la panchina della Juventus anche Simone Inzaghi.

Allegri all’Inter se salta Conte

Lo aveva cercato la scorsa estate dopo l’ennesima picconata di Conte al termine della finale persa in Europa League. L’Inter starebbe pensando ad Allegri in caso si rompesse l’idillio scudetto con il tecnico salentino che avrebbe manifestato insofferenza verso le voci di ridimensionamento economico del progetto Suning all’Inter. Uno scenario non facile però dal momento che lo stesso Allegri chiederebbe ai nerazzurri garanzie di investimento simili se non superiori a quelle di Conte.

Il Napoli si prende la pole per Allegri

Nelle ultime ore è la destinazione che pare aver preso piede. “ADL vuole Allegri” scrive Repubblica oggi svelando un retroscena di mercato, la soffiata sarebbe arrivata anche all’orecchio di Gattuso da amici. Già a gennaio Max era stato contattato da Aurelio De Laurentiis per sostituire Ringhio sulla panchina del Napoli. Ma proprio Allegri in quell’occasione consigliò Adl di puntare ancora su Gattuso: un buon consiglio visto come stanno andando le cose alla squadra azzurra ad un passo dalla qualificazione Champions. Ma De Laurentiis nelle ultime ore è tornato all’attacco. Sempre Repubblica indica in Spalletti e Inzaghi le alternative.

Allegri-Napoli in stand by: Max aspetta il Real Madrid

Allegri sarebbe lusingato dall’interesse del Napoli ma avrebbe messo De Laurentiis in stand by. Secondo il Mattino: prima di valutare altre offerte attende l’esito del casting del Real Madrid. Una versione che trova d’accordo il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Marchetti: “Non credo alla soluzione Allegri, Spalletti più probabile. De Laurentiis sta ancora valutando”. Ma alla fine dove andrà Allegri?

