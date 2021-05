Inter, la rabbia dei tifosi: “Aveva ragione Marotta”

La partita tra Juventus e Inter andrà in scena in campo solo domani pomeriggio, ma si sta già giocando sui social da diversi giorni. Dopo la vittoria dello scudetto in casa nerazzurra si è fatto un gran parlare della situazione economica, Zhang ha deciso di ridimensionare la sua posizione nel calcio e ora deve cercare di trovare una soluzione anche per l’Inter alle prese con un buco di bilancio.

Situazione difficile in casa Juve

Ma se Sparta piange, Atene di certo non ride. Anche in casa Juventus l’attenzione al bilancio dopo oltre un anno senza pubblico allo stadio è diventata una preoccupazione fondamentale. E il messaggio lanciato stamattina dalla Gazzetta dello Sport che parla della situazione stipendi in casa Juve scatena una nuova polemica sui social.

“La Juve sta conducendo trattative private con i calciatori – si legge sulla Gazzetta in un tweet di Capuano – per chiedere di differire il pagamento di diverse mensilità di questa stagione al prossimo anno. In alcuni casi si tratta di marzo, aprile, maggio e giugno 2021 come già accaduto nel 2020”. Nello stesso articolo la Gazzetta rivela anche la possibilità che, in caso di mancata qualificazione alla Champions, la Juve possa decidere di sacrificare Paulo Dybala.

La rabbia dei tifosi: “Poi parlano dell’Inter”

Le reazioni più forti a questa notizia arrivano dalla sponda nerazzurra. Molti fan interisti negli ultimi giorni, hanno vissuto le notizie riguardanti la salute del club come una sorta di attacco alla squadra e alla tifoseria, con i media che avrebbero drammatizzato troppo certe situazioni. E ora che anche la Juve sembra passare attraverso una soluzione simile vogliono prendersi la loro rivincita: “Questi sono gli stessi che darebbero 12 netti a Donnarumma, 20 di commissione a Raiola e 3 al padre”. E ancora: “Quinto posto, niente scudetto, finale di Coppa Italia che perderà, ridimensionamento e mensilità da erogare a babbo morto. Ma niente, è sempre crisi Inter”. E ancora: “Una situazione assolutamente preventivatile, aveva ragione Marotta”.

Molti tifosi fanno riferimento alla passata stagione quando l’accordo tra la Juve e i giocatori venne da molti salutata come una scelta lungimirante: “Sarà sicuramente colpa dell’Inter – scrive Andrea – Farei un articolo con scritto che la Juve per colpa dell’Inter non paga gli stipendi. Magari lo fa Zazzaroni. Ora scommettiamo che come l’anno scorso questa verrà definita una scelta lungimirante”.

SPORTEVAI | 14-05-2021 08:26