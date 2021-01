Mercato Juventus: uno scontento valuta l'addio, fissato il prezzo

Acque agitate in casa Juventus in vista della grande sfida contro il Milan, almeno per quanto riguarda un giocatore: il turco Merih Demiral non è contento dello spazio che ha a disposizione e sembra che voglia andarsene. La notizia è stata riportata dal quotidiano turco Fanatik, che aggiunge che ci sono molti club interessati al 22enne difensore, come Real e Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham e Leicester, e che la Juve ne avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni di euro.

Che Demiral sia chiuso dalla coppia Bonucci-De Ligt e che non sia contento di questo è un dato di fatto, ma è molto improbabile che venga ceduto a gennaio, salvo ingentissime offerte. In campionato, complici anche gli infortuni, ha giocato sei partite, delle quali cinque da titolare, l’ultima il 21 novembre contro il Cagliari prima di fermarsi per una lesione muscolare alla coscia destra, e si aspettava di giocare, o quantomeno di entrare nel finale contro l’Udinese. Invece è entrato Chiellini, assente da più tempo di lui, e immaginiamo il suo dispiacere nel restare in panchina fino a fine partita.

Uno dei motivi per i quali avrebbe l’interesse ad andarsene è che Demiral è da due anni nel giro della nazionale turca e se continua a non giocare rischierebbe di non partecipare a Euro 2021. In altre parole, vuole giocare e vuole un club di grande livello che gli dia spazio. Finora, da quando è arrivato alla Juventus, nell’estate 2019 proveniente dal Sassuolo, dove era approdato nel gennaio precedente, Demiral aveva sempre detto no alle squadre a lui interessate, ma ora le cose sono cambiate perché la concorrenza interna è tanta.

La scontentezza del ragazzo turco però potrebbe scomparire per un motivo: i bianconeri giocheranno ogni tre giorni per tutto il mese e Pirlo dovrà necessariamente fare turnover e Demiral potrebbe avere la grande occasione, se non già all’Epifania contro il Milan, magari col Sassuolo domenica prossima.

OMNISPORT | 04-01-2021 15:54