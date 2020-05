Mercato Juventus: via Douglas Costa per arrivare a un big

Oltre a Miralem Pjanic, Douglas Costa è un'altra pedina importante a disposizione della Juventus per la sessione estiva del calciomercato. L'esterno brasiliano, tormentato dagli infortuni e spesso chiuso in attacco, non è considerato incedibile da Maurizio Sarri e dalla dirigenza bianconera, che potrebbe decidere di utilizzarlo come contropartita per facilitare alcune operazioni di mercato.

L'attaccante brasiliano è nella lista acquisti del Manchester United, che da tempo ha bussato alla porta della Juventus chiedendo spiegazioni: secondo i tabloid inglesi il verdeoro è considerato un rinforzo importante per il tecnico Solskjaer, soprattutto se non dovesse andare in porto la trattativa per Jadon Sancho.

La Juventus potrebbe sfruttare l'interesse dei Red Devils per facilitare l'operazione per arrivare a Paul Pogba, che resta come ben noto uno dei sogni del club bianconero. E nel mirino della società inglese c'è anche Adrien Rabiot, un altro elemento in uscita dalla società torinese.

Douglas Costa in una recente diretta su Instagram si è detto impaziente in vista del ritorno in campo: "È una situazione difficile ma spero che torni presto il campionato".

SPORTAL.IT | 18-05-2020 17:06