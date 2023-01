Mercato, l'Al Nassr pensa anche ad Hazard

06-01-2023 20:03

Dopo aver completato l’assurdo trasferimento di Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr non ha intenzione di fermarsi e punta ad altri obiettivi in giro per l’Europa. Come riporta FootMercato, nelle ambizioni della dirigenza saudita ci sarebbe il belga Eden Hazard, che ormai da anni, e precisamente dal suo trasferimento al Real Madrid, non mostra quel talento che aveva fatto vedere al Chelsea.

Oltre ad Hazard, nelle ambizioni della dirigenza araba ci sarebbero anche Sergio Ramos e N’Golo Kanté. Stando al sito di mercato, Hazard sarebbe una richiesta precisa del tecnico Rudi Garcia, che conosce bene il giocatore per averlo allenato ai tempi del Lille.

