Mercato LBA: Brindisi, si stringe per l'arrivo di Maxime De Zeeuw

26-01-2022 11:35

Tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato per Brindisi contro Pesaro, Brescia e Bologna. Serve un cambio di rotta per tornare a scalare la classifica ed essere protagonisti di una seconda parte di stagione importante.

Per fare in modo che questo accada, in casa Brindisi si è deciso di puntare su una sorta di restyling di mercato. Infatti la squadra di coach Francesco Vitucci ha già visto l’arrivo di Alessandro Gentile da Varese e l’addio di Myles Carter, ma c’è di più.

C’è infatti spazio per un altro straniero con cui la società pugliese sarebbe già ai dettagli: Maxime De Zeeuw. E’ già conoscitore del campionato italiano il 34enne lungo belga già visto a Roma (stagione 2014/2015 con una produzione di 7,4 punti e 4,1 rimbalzi), che nel 2020-21 ha giocato con l’Hapoel Holon in Israele, e contro la stessa Brindisi in Champions League.

Trattativa molto ben avviata: potrebbe essere lui un altro tassello importante per Brindisi.

OMNISPORT