Mercato, Marcelo trova squadra: c'è l'Olympiacos

Marcelo ha firmato per i campioni della Super League greca dell’Olympiacos, dopo aver chiuso la sua sfavillante carriera al Real Madrid.

Il terzino sinistro, cinque volte campione d’Europa, lo scorso anno è rimasto dietro a Ferland Mendy nella gerarchia del Real Madrid, giocando solo sette partite in tutte le competizioni mentre i Blancos vincevano la Liga e la Champions League.

Sebbene Marcelo fosse il capitano del club, Karim Benzema ha sempre guidato la squadra di Carlo Ancelotti. Marcelo ha lasciato il club quando il suo contratto è scaduto alla fine della stagione 2021-22, ponendo fine a una permanenza di 15 anni con i giganti spagnoli.

Marcelo ha dichiarato, al momento di lasciare Madrid: “Non mi ritirerò, non ora. Sento di poter giocare ancora. Affrontare il Real Madrid non sarà un problema. Sono un grande madridista, ma anche un grande professionista”.

Da svincolato nel corso dell’estate è stato accostato al Leicester City, squadra della Premier League. Tuttavia, il 34enne è finito all’Olympiacos, che lo ha definito “una vera leggenda del calcio” al momento dell’annuncio dell’accordo.

È tuttavia improbabile che abbia l’opportunità di affrontare il Madrid in questa stagione, poiché l’Olympiacos non è riuscito a qualificarsi per la fase a gironi della Champions League, perdendo contro il Maccabi Haifa nei turni preliminari.