Mercato Milan: battaglia a tre per uno degli obiettivi di gennaio

Ieri uno dei grandi obiettivi del Milan per la propria retroguardia, il 20enne difensore centrale turco dello Schalke 04 Ozan Kabak, sembrava ancora lontano a causa delle richieste del club tedesco. Oggi l’intermediario per l’affare, George Gardi, è stato intervistato da Tutto Mercato Web e le sue parole, pur evidenziando che il 20enne nato a Cankaya non ha alcuna preferenza per uno in particolare dei club che lo vogliono, potrebbero imprimere una svolta alla trattativa.

“Kabak è un professionista ed è a disposizione del club – dice Gardi -. Se lo Schalke dovesse ritenerlo indispensabile per la salvezza, allora sarà a disposizione. Altrimenti quel che posso garantire è che non è vero, come stato ventilato, che Ozan abbia espresso alcuna preferenza per uno o per un altro campionato. Quel che posso dire è che del Milan ha grande stima. Di Ozan si parla da anni ma è solo un 2000. E’ normale che un giocatore di questo tipo, con questo profilo, abbia certi accostamenti ma non c’è nessun preaccordo con nessun club, tuttavia Paolo Maldini vuole portarlo a Milanello a ogni costo”.

I rossoneri non sono l’unico club ad avere Kabak nel mirino. Alla ricerca di un difensore centrale per il mese di gennaio ci sarebbe anche il Liverpool di Jurgen Kopp: secondo talkSPORT i Reds avrebbero intenzione di proporre uno scambio con Divock Origi. Urge quindi stringere i tempi, dato che il ragazzo è un obiettivo rossonero fin dalla scorsa estate e sarebbe un peccato vederlo sfumare dopo un così lungo corteggiamento.

Sulle tracce di Kabak c’è oltretutto anche il Manchester United, altro prestigioso club di Premier League nonché acerrimo rivale del Liverpool. Tutto questo fa il gioco dello Schalke: la squadra di Gelsenkirchen avrebbe ridotto la sua richiesta per la cessione a 20 milioni di euro e spera che si scateni un’asta tra i tre club interessati al loro giocatore.

OMNISPORT | 27-12-2020 19:30