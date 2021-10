Mercato Milan: c'è grande interesse per l'erede di Pato

29-10-2021 14:16

Il Milan sta letteralmente volando in questo campionato, visto che è primo nella classifica di Serie A con nove vittorie e un pareggio, esattamente come il Napoli, vittorioso ieri col Bologna. Ma in casa rossonera, come del resto per tutte le altre big, il calciomercato non si ferma mai e la dirigenza milanista si sta preparando a rinforzare ulteriormente la rosa nel prossimo mercato invernale di gennaio.

Yuri Alberto nel mirino del Milan

Molti sono naturalmente i nomi seguiti dagli scout rossoneri e l’ultimo è spuntato questa mattina su Tuttosport. Si tratta di Yuri Alberto, 20enne attaccante dell’Internacional di Porto Alegre. In Brasile, paese dove storicamente il Milan pesca nuovi talenti, dicono che ci sarebbe già un accordo verbale tra il Diavolo e il calciatore ma al momento, secondo quanto riporta milannews.it, non sono arrivare conferme ufficiali.

Altri attaccanti interessano ai rossoneri

La giovane punta classe 2001 è cresciuta nel Santos ma dall’anno scorso è nella squadra della capitale del Rio Grande do Sul, dove ha totalizzato, tra tutte le competizioni, 73 partite e 29 gol, attirando su di sé l’attenzione di alcune big straniere, su tutte il Manchester City. Yuri Alberto non però è l’unico attaccante a cui la dirigenza rossonera è interessata: c’è infatti anche l’argentino Julian Alvarez, classe 2000 del River Plate, per il quale le trattative sono ben avviate, e, per quanto riguarda casa nostra, un calciatore esperto come Andrea Belotti e uno emergente come Lorenzo Lucca.

Yuri Alberto il nuovo Pato?

La particolarità del giovane brasiliano è che milita nella stessa squadra, l’Internacional appunto, nella quale giocava Alexandre Pato, che nel 2007 fu ingaggiato a soli 17 anni dai rossoneri prelevandolo proprio dal club di Porto Alegre. Purtroppo per lui, dopo un inizio folgorante, in cinque anni, dal gennaio 2008 al gennaio 2013, fu limitato da innumerevoli problemi fisici e durante questo periodo avrebbe potuto totalizzare ben più di 150 partite e 63 gol con la maglia rossonera. Ovviamente, se Yuri Alberto arrivasse sulla sponda milanista dei Navigli, il Diavolo si augura che per lui non finisca nello stesso modo e che il suo contributo alla causa sia maggiore…

OMNISPORT