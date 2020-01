Mercato Milan: è rivoluzione, ceduti anche Piatek e Rodriguez

È il Milan la regina degli ultimi giorni del mercato di Serie A almeno per mole di affari portati a termine in entrata e in uscita. Dopo aver definito la cessione di Suso al Siviglia in prestito con obbligo di riscatto fanno le valigie anche due giocatori punti fermi della rosa della scorsa stagione.

Si conclude dopo un anno l’esperienza in rossonero di Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco, vittima di un crollo di rendimento da inizio stagione, ha accettato il trasferimento all’Hertha Berlino, formazione della Bundesliga in lotta per non retrocedere ed è partito alla volta della Germania già nella serata di mercoledì. Sfumato l’interesse del Totteham il Milan chiude comunque con una plusvalenza, incassando 27 milioni rispetto ai 35 versati un anno fa al Genoa.

È fatta anche per il trasferimento di Ricardo Rodriguez: sfumato il passaggio al Fenerbahce lo svizzero sarebbe potuto andare al Napoli che lo richiedeva in prestito, ma il Milan ha preferito smistarlo al Psv con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per la sua sostituzione avviati i contatti con il Montevideo per l’esterno sinistro Marcel Vina, classe ’97 in arrivo dal Nacional.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 06:17