Mercato Milan, ceduto Paquetà: ora un colpo inaspettato in difesa

Il Milan, tra i club più attivi in questo finale di calciomercato, ha appena messo a segno una cessione cruciale: secondo quanto riporta Sky, i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Lione per il trasferimento a titolo definitivo di Lucas Paquetà nel club francese.

Le cifre non sono ancora state rese note, ma il Diavolo dovrebbe incassare una somma intorno ai 20 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita: il centrocampista brasiliano ha già liberato il suo armadietto a Milanello e ha salutato tutti i compagni e lo staff tecnico. Proverà a rilanciarsi in Ligue 1 dopo oltre un anno e mezzo decisamente deludente al Milan.

Maldini e Massara, con i soldi incassati dalla sua cessione, andranno invece a caccia dell’ultimo rinforzo di mercato: l’obiettivo è un difensore centrale per accontentare Stefano Pioli.

La pista più conveniente, dal punto di vista economico, è quella che porta a Matija Nastasic, che arriverebbe dallo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto. Stessa formula con cui i rossoneri vorrebbero convincere il Saint-Etienne per Wesley Fofana, ma in questo caso è fortissima la concorrenza del Leicester, pronto subito a sborsare 40 milioni.

Nelle ultime ore, è spuntato anche il nome di Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna classe 1998, molto gradito alla dirigenza rossonera: potrebbe essere lui il colpo a sorpresa per il finale di mercato.

Più defilata l’opzione Nikola Milenkovic dalla Fiorentina. Rocco Commisso, però, ha fatto sapere che non accetterà meno di 40 milioni. Il Milan vorrebbe ammortizzare la spesa con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, e non ha ancora perso la speranza.

OMNISPORT | 29-09-2020 13:53