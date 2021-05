Mercato Milan: derby per l'attaccante, decisiva la Champions

Il Milan è concentrato unicamente sulla volata Champions League. Domenica sera il Diavolo si giocherà la possibilità di agguantare un posto nella prossima Champions League. Un obiettivo fondamentale per i rossoneri.

La squadra di Stefano Pioli, senza Zlatan Ibrahimovic, affronterà l’Atalanta (appena sconfitta nella finale di Coppa Italia dalla Juventus). Per il Diavolo, entrare in Champions League è vitale per programmare al meglio la prossima stagione.

Con i soldi della partecipazione alla prossima Champions League, la società rossonera proverà a trattenere Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Inoltre, andrà a caccia dell’attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic.

Mario Mandzukic, complici diversi problemi fisici, non verrà riconfermato. Il nome giusto per l’attacco sarebbe quello di Olivier Giroud, attualmente in scadenza di contratto con il Chelsea (31 presenze e 11 gol con i Blues).

Il problema è che il 34enne francese non piacerebbe solo al Milan. Nello specifico, anche l’Inter sarebbe sulle sue tracce. Da tempo, i neo Campioni d’Italia sono alla ricerca del vice-Lukaku e Olivier Giroud sarebbe la prima scelta.

Inoltre, il gruppo Suning sta per avere il prestito milionario (275 milioni) che tanto desidera, quindi potrebbe avere la concreta possibilità di fare un mercato più che dignitoso. Insomma, il derby per Olivier Giroud potrebbe diventare realtà nel giro di poco tempo.

Sarà decisiva la volontà dell’attaccante francese. Da non escludere neppure un suo rinnovo di contratto con il Chelsea anche se la possibilità di giocare in Serie A lo affascinerebbe parecchio.

OMNISPORT | 20-05-2021 08:14