Milan - De Ketelaere: ci siamo quasi

Sembra che sia giunta quasi al termine la trattativa, a tratti estenuante e lunga tra il Milan e Charles De Ketelaere. De Ketelaere non ha più spazio nel club ed è divorziato in casa, non può allenarsi e quindi non viene nemmeno convocato. L'offerta del Milan è ormai nota 32 milioni più tre di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il belga è anche giovane e visto il pressing del Milan si vede che la dirigenza sa bene quello che fa e pensa anche al futuro.Leggi l'articolo10:56