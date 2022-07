29-07-2022 10:31

La lunga telenovela con protagonisti Milan, Club Brugge e Charles De Ketelaere pare essere finalmente arrivata al capitolo finale. La fumata bianca è ormai vicina, salvo imprevisti dell’ultima ora.

Milan, due mosse per la firma di De Ketelaere

Il Milan pare aver trovato il modo di convincere il Club Brugge a lasciar partire Charles De Ketelaere (con destinazione Milano, sponda rossonera).

Oltre alla decisione, da parte del talento classe 2001 di rinunciare a parte dell’ingaggio che gli garantirà il Milan (400.000 euro in meno, ne prenderà circa 2,3), ecco la “formula” della percentuale legata alla futura rivendita del giocatore con il club belga che potrebbe godere di una percentuale (ancora da definire come entità e modalità).

Milan, si attende la fumata bianca nel week-end

C’è ottimismo circa la buona riuscita dell’operazione. Il club rossonero ha fatto il possibile per arrivare a Charles De Ketelaere, identificato come l’uomo giusto per il presente e il futuro del Diavolo.

La sensazione è che la fumata bianca sia ormai imminente. C’è chi pensa che l’accordo verrà concluso già nel week-end, così da permettere al giovane belga (che non si è allenato con la sua attuale squadra) di mettersi agli ordini di Stefano Pioli il prima possibile e iniziare a lavorare con i rossoneri, già apparsi in grande spolvero.

Milan, non ci sono alternative a De Ketelaere

Charles De Ketelaere è il vero e unico obiettivo del Milan per il ruolo di trequartista. L’ostinazione con cui il duo Maldini-Massara sta portando avanti la trattativa (nonostante tutti gli intoppi), conferma la volontà del club rossonero di avere il belga a tutti i costi.

La convinzione di arrivare alla classica fumata bianca sarebbe tanta, a tal punto che il Milan avrebbe lasciato perdere ogni opzione alternativa. Non si sarebbero altri profili seguiti. Il Diavolo vuole Charles De Ketelaere. Ora si attende solo la fine di una telenovela che prosegue da settimane, sperando nel lieto fine a favore del Milan.

