Milan - De Ketelaere: ci siamo quasi

29-07-2022 09:35

Sembra che sia giunta quasi al termine la trattativa, a tratti estenuante e lunga tra il Milan e Charles De Ketelaere. Secondo Gazzetta dello Sport, oggi, venerdì 29 luglio potrebbe essere il giorno dell’accordo definitivo tra rossoneri e Bruges.

De Ketelaere non ha più spazio nel club ed è divorziato in casa, non può allenarsi e quindi non viene nemmeno convocato. L’offerta del Milan è ormai nota 32 milioni più tre di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. La squadra belga è vicina a dire sì.

Per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore, cifra da 2.3 milioni per i prossimi 5 anni. Se i rossoneri riuscissero a chiudere il colpo sicuramente la trequarti aumenterebbe il proprio valore.

Il belga è anche giovane e visto il pressing del Milan si vede che la dirigenza sa bene quello che fa e pensa anche al futuro. Intanto, sempre in chiave rossonera, ha parlato di rinnovo Tomori a Gazzetta: “Voglio rinnovare? Sì, mi piace tutto del Milan anche la città, le notti di Champions… Ora però sono concentrato sul campo, per le cose fuori dal campo vedremo”.

