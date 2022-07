Amichevoli estive: il Milan si diverte con il Wolfsberger

27-07-2022 21:45

Dopo la bruttissima prestazione in Ungheria il Milan riparte sul piano del gioco e della concentrazione sotterrando per 5-0 a Klagenfurt il Wolfsberger, formazione della massima divisione del campionato austriaco. È Leao, forse il migliore dei campioni d’Italia, a portare i rossoneri in vantaggio al 39’ con un lob di sinistro. Al 41’ cross rasoterra di Adli e tap-in a porta vuota di Rebic sul secondo palo.

Nella ripresa, al 57’ triplica Messias, entrato al posto di Leao, che insacca un cross di Theo Hernandez. Tre minuti più tardi un tiro di Saelemaekers viene respinto sulla linea dalla difesa austriaca, il pallone arriva ad Adli che mette dentro a porta spalancata. Infine al 66’ su un cross di Ballo-Touré c’è il colpo di testa di Gabbia che sigla il 5-0. Ecco le formazioni iniziali con tutti i cambi.

WOLFSBERGER (3-4-1-2): Gutlbauer (76’ Skubl;) Novak (60’ Schifferl), Baumgartner (60’ Piesinger), Lochoshvili (46’ Gugganig); Veratschnig (46’ Jasic), Omic (60’ Taferner), Leitgeb (46’ Kerschbaumer), Scherzer (46’ Anzolin); Boakye (46’ Ballo); Vergos (46’ Rocher), Vizinger (72’ Muller).

MILAN (4-2-3-1): Maignan (61’ Mirante); Calabria (61’ Florenzi), Kalulu (76’ Coubis), Tomori (61’ Gabbia), Theo Hernandez (61’ Ballo-Touré); Bennacer (61’ Bakayoko), Krunic (60’ Tonali); Saelemaekers (76’ Gala), Adli (60’ Brahim Diaz), Leao (46’ Messias); Rebic (60’ Lazetic).