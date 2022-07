Lo Spezia dà il benvenuto a Daniel Maldini

29-07-2022 20:10

Lo Spezia ha dato il benvenuto a Daniel Maldini, figlio d’arte, che arriva dal Milan a titolo temporaneo: “Daniel Maldini è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il giovane talento azzurro, fresco campione d’Italia, arriva in maglia bianca a titolo temporaneo dal Milan. Classe ‘01, Maldini abbina importanti qualità tecniche a un’ottima visione di gioco, caratteristiche che consentono al prodotto della cantera rossonera di agire in maniera efficace sia in posizione arretrata sulla mediana, come trequartista o in un uno dei ruoli del reparto avanzato”.

L’anno scorso, Maldini trovò la sua prima rete da professionista proprio al Picco contro lo Spezia in occasione della vittoria del Milan di misura a settembre 2021.

