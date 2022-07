29-07-2022 19:28

Dopo settimane e settimane di telenovela, si è arrivati finalmente all’ultima puntata, quella del lieto fine: tra Milan e Bruges è stato trovato l’accordo per il passaggio di Charles De Ketelaere in rossonero.

Accordo trovato tra Milan e Bruges per De Ketelaere

La Gazzetta dello Sport riporta che il costo del trasferimento è di 32 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sul margine della rivendita a favore del Bruges, come è solitamente prassi nei trasferimenti internazionali: se il Milan dovesse rivendere il 21enne trequartista per più di 32 milioni una parte del guadagno andrebbe a favore del club belga. Il calciatore arriverà in Italia probabilmente domani o, al più tardi, domenica, mentre le visite mediche sono programmate tra domenica e lunedì.

Milan: De Ketelaere atteso nel weekend a Milano

Manca insomma solo l’ufficialità, non ancora arrivata perché non sono ancora stati stesi i contratti: sicuramente si sta ragionando sulla formulazione di qualche tecnicismo da contratto. Ma le parole del tecnico del Bruges Carl Hoefkens suonavano già come un addio a De Ketelaere dopo molti giorni di tira e molla. Il giovane talento belga vuole solo il Milan ed era ormai da tempo un separato in casa: non si è presentato agli ultimi allenamenti e il suo allenatore ha finalmente ammesso che restare nel club della sua città natale stava diventando un peso troppo grande per il ragazzo, dandogli quindi di fatto il definitivo via libera verso l’approdo al Milan.

La carriera di De Ketelaere in pillole

De Ketelaere ha fatto tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra nel Bruges, o Club Brugge, come forse sarebbe meglio chiamarlo. Ha esordito nel settembre 2019 in Coppa del Belgio e con il club degli “Orsi” ha giocato anche in Champions League e in Europa League. Dalla stagione 2019-2020 ha giocato 120 partite e segnato 25 gol tra tutte le competizioni vincendo tre campionati e due Supercoppe nazionali, l’ultima dodici giorni fa contro il Gent, dopo la quale aveva già salutato definitivamente ai suoi tifosi. Dal novembre 2020 ha anche collezionato 8 presenze e un gol in nazionale.

