Milan, Junior Messias elogia i nuovi arrivi

28-07-2022 12:17

Junior Messias ha giocato un’ottima gara nel 5-0 del Milan contro il Wolfsburg, realizzando anche una bella rete con un pallonetto. Il trequartista rossonera, ex Crotone, è stato poi intervistato da Sky Sport, e nelle dichiarazioni, oltre a parlare del momento di preparazione del Milan, elogia anche i nuovi compagni:

“Cominciamo a prendere il passo corretto. Non siamo al top come è normale in questo momento ma proviamo a fare meglio ogni giorno. È fondamentale arrivare a inizio stagione stando bene. Sono felice, sono stato in Brasile con la famiglia. Vincere lo Scudetto ha sempre un sapore differente. Adesso dobbiamo andare avanti a vincere e io desidero fare meglio dell’anno scorso. Già l’anno scorso abbiamo fatto un buon cammino in Europa, abbiamo fatto un grande girone e non era semplice. Ora serve fare meglio. Origi e gli altri si sono integrati bene. Adli è un grande giocatore e come gruppo siamo già uniti”.