Inter e Milan, derby per Dybala. Ma c'è anche un altro club

Il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto. Perché se il suo passaggio da svincolato all'Inter sembrava ormai cosa fatta, con il ritorno di Romelu Lukaku i nerazzurri hanno per il momento frenato sull'argentino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul giocatore è arrivato il Milan per provare a sfruttare l'occasione. Dybala è addirittura anche un sogno del Monza, che vorrebbe l'ex juventino in coppia con Mauro Icardi.Leggi l'articolo09:35