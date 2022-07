Milan, Renato Sanches sta per sfumare: si valuta il piano B

02-07-2022 12:59

Il Milan rischia di dover incassare una seconda beffa sul mercato in poco tempo visto che Renato Sanches, da tempo nel mirino dei rossoneri, sembra stia per scegliere un’altra destinazione.

Milan, Renato Sanches un’altra occasione persa

Se, come pare, il portoghese sfumasse definitivamente, il Milan vivrebbe in tutto e per tutto un vero déjà-vu.

Come per Botman, poi finito al Newcastle, anche in questo caso, infatti, i rossoneri finirebbero per non mettere nero su bianco un accordo raggiunto da tempo permettendo così ad altre squadre di inserirsi e far sfumare l’affare: se nel caso dell’olandese sono stati i Magpies, in quello di Saches a spuntarla sarebbe il PSG.

Milan, le difficoltà nel chiudere su Renato Sanches

I francesi, sempre sul punto di soffiare Skriniar ai rivali dell’Inter, avrebbero sorpassato il Milan e sarebbero ora pronti a chiudere per il lusitano grazie ad un’offerta più remunerativa (6 milioni) di quella elaborata dal “Diavolo” (circa 4,5).

Ancora una volta, dunque, l’impossibilità di chiudere l’affare sarebbe da imputare non alle titubanze degli uomini di mercato rossoneri o al ritardo con cui si sono chiusi i rinnovi di Maldini e Massara ma, piuttosto, ad una mancanza di liquidità immediata.

Milan, l’alternativa a Renato Sanches

Il Milan dunque, con il PSG che ha ormai in pugno il portoghese, dovrà correre ai ripari per completare il proprio centrocampo e virare perciò sul piano B.

Questo risponderebbe, come riportato da La Gazzetta dello Sport, al nome di Douglas Luiz, 24enne dell’Aston Villa che l’anno scorso in Premier League ha chiuso con 34 presenze, 2 gol e 3 assist.

La valutazione fatta dagli inglesi si aggira sui 30 milioni, una cifra non da poco per quella che sarebbe un’alternativa a un giocatore su cui il Milan aveva puntato forte e che invece, molto presumibilmente, nel 2022/23 sarà costretto ad ammirare da lontano.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE