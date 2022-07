Skriniar, l'Inter aspetta il rilancio del Psg

01-07-2022 09:54

Continua la trattativa tra il Paris Saint Germain e l’Inter per il possibile trasferimento di Milan Skriniar sotto la Torre Eiffel. La società parigina dovrebbe a breve rilanciare la sua offerta: i dirigenti nerazzurri non si spostano dalla richiesta di 70 milioni di euro per il centrale slovacco.

I campioni di Francia vorrebbero inserire nell’accordo almeno una contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino, ma il Biscione non sembra essere interessato, secondo quanto riporta Sky.

