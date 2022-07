Milan, via al mercato: vicino il primo colpo, la strategia per Dybala

02-07-2022 09:55

“Forse non si vede, ma sono contento”. Con queste parole e con un sorriso particolarmente tirato Paolo Maldini ha commentato nella tarda serata di giovedì 30 giugno il sospirato accordo raggiunto con la nuova proprietà del Milan per il rinnovo del contratto.

Milan, via al mercato dopo i rinnovi dei dirigenti

La bandiera rossonera continuerà quindi a ricoprire il ruolo di direttore tecnico del Milan e a lavorare in coppia con il direttore sportivo Frederic Massara per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni di una squadra fresca del titolo di campione d’Italia e che la nuova proprietà, RedBird Capital, subentrata al fondo Elliott subito dopo la fine del campionato, punta a rendere ancora più competitiva in Italia e in Europa.

Paolo Maldini e l’incontro “segreto” con Investcorp

Le nubi di una trattativa per i rinnovi durate ben più del previsto non si sono comunque ancora diradate e anzi fioccano le indiscrezioni sui motivi delle tempistiche per le firme che hanno sorpreso in tanti, dentro e fuori dal club.

Dalle richieste di maggior autonomia sul mercato avanzate da Maldini, che ha preteso di avere potere di firma quantomeno nelle operazioni meno significative, fino ai rapporti tutt’altro che idilliaci con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, la cui esperienza al Milan dovrebbe terminare a novembre alla scadenza del contratto, fino alle voci di un incontro “segreto”, e non apprezzato da Elliott, che Maldini avrebbe avuto con Investcorp, il fondo arabo che ad aprile era uscito allo scoperto per l’acquisto del club, ma poi superato da RedBird nel gradimento della famiglia Singer.

Mercato Milan, accelerazione per Ziyech

Il tempo limerà gli screzi, ma ora non ci sono più altri giorni da perdere in chiave mercato nell’allestimento della rosa a pochi giorni dal raduno dei campioni d’Italia, fissato per il 4 luglio.

Così Maldini e Massara sono (già) attivissimi con un obiettivo ben preciso, quello di rinforzare la trequarti. Se infatti l’organico necessita anche di rinforzi in difesa, dove è sfumato il sogno Botman, i dirigenti rossoneri sono consapevoli che per accendere la fantasia dei tifosi serve un colpo di qualità nel reparto offensivo.

Il sogno si chiama Paulo Dybala, per il quale ci sono già stati contatti con l’agente Jorge Antun, ma il Milan sa di non poter pareggiare le cifre d’ingaggio proposte dall’Inter, pertanto la corsa alla Joya non può che essere all’insegna dell’attendismo.

Ben più concreta la pista che porta a Hakim Ziyech: il fantasista marocchino del Chelsea vuole cambiare aria e a Londra non sembrano voler fare granché per bloccarlo.

La trattativa tra Milan e Blues è ufficialmente partita e i rossoneri puntano a chiudere per un affare a titolo definitivo: la forbice tra domanda e offerta non è ampia perché i campioni d’Italia offrono 25 milioni e il Chelsea chiede 30. L’affare può subire un’accelerazione già nelle prossime ore: la tecnica dell’ex Ajax può essere ideale per cancellare i malumori della prima parte dell’estate rossonera.

