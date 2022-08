Ansia Milan: il rinnovo di Leao si complica, big pronte all'affondo

Si chiama Rafael Leao e, a detta di molti. Ormai sono mesi che si parla del prolungamento del contratto di Rafael Leao. Se Rafael Leao non dovesse trovare l'intesa per il rinnovo con il Milan, la prossima estate sarebbe complicata per entrambi. Da ricordare che Rafael Leao ha una clausola rescissoria pari a 150 milioni di euro. In casa rossonera c'è ottimismo circa un lieto fine nell'operazione rinnovo del contratto di Rafael Leao.