C’è un problema a centrocampo in casa Milan. L’infortunio di Rade Krunic ha reso più evidenti le lacune della rosa rossonera sulla mediana, sottolineate anche dopo la trasferta di Bergamo, dove Tonali è sembrato ancora in ritardo di condizione. Il peso della cessione di Kessié si sente ancora, e la necessità di un rinforzo nel reparto di mezzo sta spingendo Paolo Maldini e Frederic Massara ad accelerare le trattative di mercato attualmente in corso, a dieci giorni dalla fine della campagna acquisti estiva.



Milan, avanti tutta per Vranckx e Onana

Il Diavolo è particolarmente interessato ad Aster Vrancks, centrocampista classe 2002 del Wolfsburg, in grado sia di svolgere il ruolo di mediano, sia un compito più offensivo. Gli uomini di mercato rossoneri vorrebbero prelevare il belga in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, la trattativa con i Lupi è in corso.

Passi in avanti anche per Jean Onana del Bordeaux, che potrebbe arrivare a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Il giocatore è appena retrocesso in Ligue 2 con i Girondini.

Milan, stop per Onyedika

Sembra invece definitivo lo stop nella trattativa con il Midtjylland per Raphael Onyedika, valutato 10 milioni di euro, mentre Maldini e Massara si fermano a 5 milioni di euro più bonus e non hanno intenzione di effettuare rilanci.

Sempre a centrocampo di aspettano novità anche per la cessione di Bakayoko, molto vicino al Nottingham Forest.

Milan al lavoro anche per un difensore

Il Milan lavora sempre sottotraccia per un altro centrale difensivo: davanti a tutti nelle preferenze c’è sempre Japhet Tanganga del Tottenham, in odore di addio agli Spurs. I rossoneri sono molto interessati ma non vanno oltre il prestito con diritto di riscatto, mentre Paratici vuole una cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, fissato a 25 milioni di euro.

Attenzione anche alla situazione di Fodé Ballo-Touré: il terzino sinistro ha richieste da Nizza, Nottingham e Galatasaray e potrebbe lasciare presto i meneghini. In caso di addio, il Milan dovrà guardarsi intorno anche per un esterno sinistro.

