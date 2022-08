22-08-2022 11:15

Il Lecce pensa a un colpo per la difesa. La società salentina, dopo un avvio non propriamente esaltante di campionato con due sconfitte su due si cerca il giusto rinforzo sulle corsie esterne e il prescelto potrebbe essere un calciatore attualmente sotto contratto con una società di Serie B, ma reduce da un’annata in una big di Serie A.

Giuseppe Pezzella è un concreto obiettivo per la fascia sinistra: sotto contratto con il Parma dalla stagione 2019/2020, Pezzella è poi passato in prestito all’Atalanta nell’ultima annata, dove è sceso in campo 29 volte tra campionato, coppa Italia, Champions League ed Europa League. Si tratta sicuramente di un profilo di grande esperienza nonostante sia relativamente giovane (classe 1997), ma a spaventare il Lecce è soprattutto la concorrenza: in Serie A piace al Milan, che lo acquisterebbe in caso di cessione di Ballò-Touré, mentre al di fuori della Serie A si sono fatte sentire Eintracht Francoforte, Anderlecht e Getafe, che potrebbero avere più appeal anche in chiave Europa. Nei prossimi giorni il futuro di Pezzella potrebbe definirsi.

