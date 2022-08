Il Nizza piomba su un difensore del Milan

22-08-2022 16:42

Ballo-Touré sta per lasciare il Milan. Il difensore senegalese chiede spazio per giocare con continuità, e lascerà il club rossonero già in questa sessione di mercato.

Sul giocatore, oltre a Galatasaray e Nottingham Forest, si sarebbe inserito anche il Nizza, che avrebbe chiesto informazioni ed è pronto a fare la sua offerta. Lo riporta Calciomercato.com. Il giocatore, ex Monaco, tornerebbe volentieri nel campionato francese: Maldini e Massara lo valutano intorno ai 6 milioni di euro.

