Milan nei guai, proposta monster in arrivo per Leao: subito il rinnovo

Il Milan ha un problema da risolvere in tempi rapidi. Si tratta del futuro di Rafael Leao che, è diventato un top player a tutti gli effetti, cercato da mezza Europa. Il Chelsea pronto a fare follie per Leao. il rinnovo di Leao è una priorità assoluta. L'attuale contratto di Rafael Leao con il Milan scadrà nel giugno del 2024. Oltre ad un incremento sostanziale dell'ingaggio annuale, il Milan ha altre armi per provare a convincere Rafael Leao a legarsi al Diavolo ancora per tanti anni.Approfondimento10:11