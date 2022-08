Milan, l'aiuto per il centrocampista può arrivare dalla Premier

Raphael Onyedika, centrocampista classe 2001 del Midtjylland, è e rimane l’opzione numero uno del Milan per completare il proprio centrocampo. Negli ultimi giorni, però, il talento nigeriano è sembrato irraggiungibile per Paolo Maldini, data la quotazione superiore ai 10 milioni di euro data al giocatore dal club proprietario del cartellino, troppo alta in questo momento per le casse del club rossonero.

Il Milan e le difficoltà per Onyedika

Come se non bastasse, Onyedika è entrato anche nel mirino del Bruges, società belga da sempre molto attenta ai giovani talenti in giro per l’Europa. Proprio per questi motivi Maldini pare essersi orientato verso altri centrocampisti con caratteristiche simili, come Jean Onana, mediano camerunese del Bordeaux.

Tuttavia, una notizia proveniente dall’Inghilterra rischia di riportare il Milan in corsa per Onyedika. Il West Ham, infatti, sarebbe pronto a spendere 40 milioni di euro per acquistare l’ex rossonero Lucas Paquetà dal Lione: se l’affare andasse in porto, gli Hammers finirebbero per fornire un assist prezioso al Milan.

Milan, l’aiuto che può arrivare dalla Premier

Quando Paquetà fu ceduto al Lione, infatti, il Milan conservò il diritto al 15% della somma guadagnata dal club francese per la rivendita del giocatore brasiliano. Se insomma Paquetà si trasferisse in Premier League, Maldini potrebbe contare su altri 6 milioni da aggiungere al suo budget: l’operazione Onyedika, dunque, sarebbe sostenibile per il Milan.

Milan, la rabbia dei tifosi

La notizia, però, non è stata ben accolta dai tifosi rossoneri: per molti è umiliante che il Milan debba attendere operazioni di altre squadre per poter prendere un giocatore che, ad oggi, è una vera e propria scommessa. “Insomma dobbiamo aspettare i soldi dagli altri per acquistare? Io non so che pensare”, commenta amareggiato Massimo. “Solo una parola: ridicoli”, attacca Renato.

“Maldini e tutta la dirigenza devono vergognarsi, stiamo parlando di un colpo di contorno e neanche quello riusciamo a fare”, scrive Massimo. Giulio, invece, paragona il mercato del Milan a quello di un’altra big molto attiva questa estate: “Pazzesco che in due mesi Maldini e Massara abbiano portato a Milano solo De Ketelaere. Ma non aveva detto che avremmo recuperato il terreno perso? Delusione totale. E ancora non mi spiego perché Ndombele non l’abbiamo preso noi, dato che il Napoli non sta spendendo nulla per lui quest’anno”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE