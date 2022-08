Ultimo aggiornamento 01-08-2022 10:50

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Raspadori e Milinkovic-Savic Milan e Roma pronte ad accogliere De Ketelaere e Wijnaldum: Pioli ora chiede un difensore, Mou un attaccante. Duello di mercato Juve-Napoli, Inter in attesa. Approfondimento 10:50

Mercato Milan: cosa è successo ieri domenica 31 luglio 2022

De Ketelaere il più pagato: quanto è costata la rosa del Milan. Calciomercato Sampdoria: super offerta per Damsgaard, Gabbia è vicino. Milan: imminente l'arrivo di De Ketelaere per visite mediche e firma. Il Milan non intende mollare per Renato Sanches.