01-08-2022 14:09

Meno di due settimane all’inizio della serie A, le trattative entrano sempre più nel vivo e sono tanti i fronti caldi. Tutti gli allenatori vorrebbero completare la rosa prima della partenza del campionato e Pioli e Mourinho non fanno eccezione. Milan e Roma, proprio per questo, potrebbero entrare in rotta di collisione su un difensore seguito da tempo dai rossoneri, su cui hanno messo gli occhi i giallorossi.

Milan su Tanganga, ma la fumata bianca non arriva

Si tratta di Japhet Tanganga, centrale difensivo del Tottenham che Conte ha lasciato libero di partire. Il Milan ha avviato contatti in tempi non sospetti, ma i tempi lunghi delle trattative dei rossoneri, impegnati nel frattempo sul fronte De Ketelaere, hanno impedito che si arrivasse alla fumata bianca. Gli altri nomi in ballo sono quelli di N’Dicka e Diallo, ma all’orizzonte è spuntata una pericolosa concorrente: la Roma.

Dall’Inghilterra: la Roma ci prova per Tanganga

Sono i tabloid inglesi a rilanciare l’interesse dei giallorossi per Tanganga, che Mourinho ha già avuto alle sue dipendenze nel corso della sua esperienza da capo allenatore degli Spurs. Lo Special One, tra l’altro, ha avuto modo di scambiare qualche parola col suo ex pupillo in occasione della recente amichevole in Israele tra le due squadre e lo stesso vale per le due dirigenze. L’alternativa a Tanganga? Sempre in piedi la pista che porta a un altro difensore della Premier League, Eric Bailly del Manchester United.

Roma o Milan? I tifosi discutono su Tanganga

L’inserimento della Roma, con tanto di possibile “scippo” al Milan, ha già scatenato discussioni e qualche polemica sui social. I tifosi giallorossi sognano. Brian posta una foto di Tanganga che sembra esultare con la “Dybala mask” e aggiunge la didascalia: “C’è un altro giocatore che esulta in questo modo, non voglio aggiungere altro”. Ma altri tifosi sono scettici: “Sarebbe bello ma ci credo poco, ci stiamo già svenando per Dybala e Wijnaldum“.

I tifosi del Milan invece manifestano chi sicurezza, chi fastidio. Tra i primi c’è Fabio: “Brrrr che paura, ce la stiamo facendo sotto”. Ricky invece fa una promessa in caso di approdo al Milan del calciatore: “se prendiamo Tanga Tanganga giuro metto Hace Calor come suoneria del telefono”. Ulmaria invece non riesce a spiegarsi perché il Milan non punti su un altro profilo: “Ma Tanganga è più forte di Viti? No perché lasciare andare l’ennesima buona promessa calcistica italiana, nell’anno del secondo mondiale a casa, non è che sia troppo comprensibile”.

