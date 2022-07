Roma da paura: Conte ko e tifosi in delirio, ma ci sono due problemi

31-07-2022 11:22

Esame d’inglese superato per la Roma, che grazie a un gol di Ibanez su calcio d’angolo battuto da Dybala ha piegato il Tottenham di Conte nell’amichevole disputata ad Haifa, in Israele. Un risultato che riscatta qualche battuta d’arresto di troppo nelle precedenti uscite, a cominciare dal clamoroso e inatteso ko di Trigoria contro l’Ascoli, ma che soprattutto conforta in vista del campionato. Tante le note positive tra i giallorossi, puntualmente sottolineate dai tifosi nelle loro disamine sui social.

Roma, quante soluzioni ha adesso Mourinho

Il primo aspetto che esalta il popolo romanista è quello dell’abbondanza di soluzioni a disposizione di Mourinho. “Ma quanto suona “da grandi”: esce Dybala entra Matic?”, chiede Ste. “Grandissima prestazione difensiva, una squadra tostissima e finalmente con i cambi adeguati”, rimarca Isaac. Altro fattore citato da molti: la grinta e la tempra messe in campo contro gli Spurs. “Ricordiamoci che noi eravamo quelli che quando ce menavano je chiedevamo scusa”, scrive un tifoso postando la foto di Pellegrini che litiga con un inglese. “Calci, pugni, Joya, risse, sangue, imbruttimenti. Roma nostra”, scrive commosso Andrea.

Dybala e Pellegrini gli idoli dei tifosi giallorossi

Poi ci sono i giocatori. Il più apprezzato di tutti – e non potrebbe essere altrimenti – è Dybala. “Ma quanto gli sta bene questa maglietta?”, scrive una fan in giuggiole. “Dopo il gol ho visto la felicità nei suoi occhi”, giura Tommaso. “Che partenza e figuriamoci quando i gol li segnerà lui”, si lecca i baffi Vittorio. “Comunque c’è un momento in cui Pellegrini fa una sterzata di tacco e manda al bar 3 del Tottenham che lo inseguivano. In quel momento ho avuto le “Capitano Vibes”, è invece il commento di un tifoso entusiasmato dalle giocate di Pellegrini.

Le note stonate: guai per il capitano e Zalewski

A proposito di Pellegrini, i quattro punti di sutura alla zona frontale rimediati dal capitano e il trauma contusivo alla caviglia destra di Zalewski sono le note stonate della serata. “E meno male che era un’amichevole”, si lamenta Andrea. “Pace Amore e Joya infinita”, è il messaggio ecumenico di Riccardo. “Però che carattere, fino all’anno scorso ce saremmo scansati”, sottolinea Davide. “Era un’amichevole, ma che soddisfazione vincerla mani al collo”, sottolinea Hopper.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni