Tottenham-Roma, Kulusevski: "Dybala alzerà il livello della squadra"

30-07-2022 11:03

Questa sera alle 20.15 andrà in scena l’affascinante amichevole internazionale tra Tottenham e Roma. Josè Mourinho, allenatore giallorosso, prima di approdare nella Capitale italiana era proprio il manager degli Spurs.

A poche ore dall’inizio, lo svedese Dejan Kulusevski, fino a sei mesi fa un giocatore della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club sia della partita sia del suo ex compagno Paulo Dybala, trasferitosi alla Roma nei giorni scorsi.

Queste le sue parole riportate da forzaroma.info:

“La Roma è certamente una grande squadra. Sono consapevole che è sempre complicato giocarci contro, hanno molti ottimi calciatori e tutti affamati di vittoria. So che si mettono a cinque in difesa, dunque sarà una gara dura, fisica. Con l’arrivo di Dybala, credo che il loro livello sia aumentato. Paulo alla Roma farà davvero bene, i giallorossi hanno acquistato un calciatore strepitoso e penso che lo ameranno. Sarà bello giocare contro di loro e osservare come se la caveranno la prossima stagione”.