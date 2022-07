Roma, Mourinho punta un suo ex giocatore allo United

29-07-2022 13:03

Parallelamente alla trattativa per Georginio Wijnaldum, la Roma lavora anche per irrobustire la difesa. Secondo Il Messaggero, avvicina sempre di più ad Eric Bailly del Manchester United. Il quotidiano racconta dell’apertura totale del difensore ex Villarreal alla Roma, trovandosi chiuso a Manchester dopo l’arrivo di Lisandro Martinez, comprato per la bellezza di 57 milioni di euro dall’Ajax.

La Roma – con Mourinho in prima linea, visto che ha allenato l’ivoriano proprio ai tempi dello United – prova a chiudere l’operazione in prestito con partecipazione dell’ingaggio da parte degli inglesi.

In uscita invece resta Jordan Veretout. Il centrocampista francese, ai box per un fastidio all’adduttore sinistro e dunque indisponibile per la trasferta dei giallorossi in Israele (la Roma giocherà contro il Tottenham di Antonio Conte ad Haifa), ha il destino legato a quello di Wijnaldum, che se dovesse arrivare nella Capitale spingerebbe definitivamente fuori dal progetto giallorosso l’ex Fiorentina. Il Marsiglia di Igor Tudor starebbe allacciando i rapporti con Tiago Pinto per assicurarsi le prestazioni del centrocampista: la Roma chiede 12 milioni e una cessione a titolo definitivo. Ma solo a patto che arrivi un nuovo rinforzo a centrocampo, anche perché pure Gonzalo Villar e Amadou Diawara sono sulla lista dei partenti.

Tra gli altri esuberi a Trigoria, ci sono Justin Kluivert – rientrato nella Capitale dopo il prestito al Nizza della scorsa stagione – e Carles Perez, che si troverebbero chiusi dall’arrivo della nuova stella pronta a brillare all’Olimpico, Paulo Dybala.

