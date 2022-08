Nuovi contatti tra Renato Sanches e il Milan

01-08-2022 20:59

Il Milan non si vuole fermare all’acquisto di Charles De Ketelaere, atteso a Milano in serata per poi affrontare le visite mediche nella giornata di domani.

I rossoneri, stando a quanto riporta Sky, sono tornati alla carica per Renato Sanches. Maldini e Massara stanno corteggiando da tempo l’assistito di Jorge Mendes, con il celebre procuratore portoghese che sta cercando la miglior soluzione per il futuro del calciatore classe 1997, suo connazionale.

Il Lille sarebbe disposto a lasciar partire Renato Sanches per non perderlo a giugno 2023, data di scadenza del contratto che lo lega ai transalpini. Il Milan pertanto non vorrebbe spendere molto per prelevare il cartellino del giocatore, che già ha richieste piuttosto elevate di ingaggio. La presenza del PSG a ostacolare la buona riuscita della trattativa non fa certo ben sperare, considerate le ingenti somme di denaro che i parigini possono muovere. Tuttavia, non è ancora arrivato un affondo convinto per portare Renato Sanches all’ombra della Tour Eiffel. Pioli dunque continua a sperare di sostituire Franck Kessie con un altro centrocampista di ottimo livello a centrocampo.

Si allontana invece l’opzione che porta a Carney Chukwuemeka, visto che la valutazione dell’Aston Villa per il talentuoso inglese classe 2003 è altissima.

