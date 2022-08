Milan, De Ketelaere arriverà in serata a Milano

01-08-2022 16:53

È arrivato il momento di Charles De Ketelaere . Il calciatore belga è pronto per iniziare la sua nuova avventura con il Milan e il suo sbarco in Italia è atteso in tarda serata. Con il suo arrivo a Milano, De Ketelaere potrà così sostenere martedì le visite mediche e poi firmare il suo contratto con i rossoneri.

Il trequartista belga arriva al Milan dal Bruges per 32 milioni di euro più di tre bonus e anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Contratto di cinque anni da 2,3 milioni a stagione per De Ketelaere, pronto a debuttare con i rossoneri magari sabato in amichevole contro il Vicenza .

