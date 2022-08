Milan in ansia, il Liverpool interessato a Bennacer Secondo quanto riportato dal media inglese Mirror, il Liverpool sarebbe sulle tracce di Bennacer. Il centrocampista algerino ha ancora due anni di contratto garantiti al Milan ma non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Il Liverpool sarebbe interessato a Bennacer, già in passato accostato a diversi club inglesi. Ad oggi, il classe 1997 Bennacer ha disputato 106 presenze totali, con anche tre gol all'attivo. Leggi l'articolo 11:53

Milan, botti finali per Maldini e Massara: N'Dicka, Diallo e non solo

L' alternativa a Diallo è N' Dicka. Il Milan sta seguendo da settimane la situazione del centrale del Paris Saint Germain Abdou Diallo, in uscita dal club francese : Pioli ha spinto molto per l'arrivo del giocatore senegalese, in grado di giocare anche come terzino sinistro, e sostituire così Hernandez in caso di necessità. l'alternativa a Diallo è N'Dicka. Sempre nell'ottica delle grandi occasioni da cogliere, il Milan non vuole lasciarsi scappare l'affare Onyedika.