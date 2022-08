Milan, la nuova strategia per la difesa spaventa i tifosi

18-08-2022 21:05

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo colpo per rafforzare la rosa di Stefano Pioli. Le ultime sui piani del Diavolo sembrano, però, allarmare i tifosi, che sui social non hanno mancato di palesare perplessità e timori. In particolare, a scatenare i commenti i supporter rossoneri sono le indiscrezioni circa i piani per la retroguardia.

Milan, Gabbia può restare

Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, i rossoneri avrebbero cancellato dalla lista dei possibili colpi in difesa, Abdou Diallo del Psg e, al contempo, deciso di togliere dal mercato, almeno fino a gennaio, Matteo Gabbia, che fa comodo anche per una questione di liste. Sul centrale classe ’99 nato a Busto Arsizio si è mossa nelle ultime settimane la Sampdoria, mentre nelle ultime ore sarebbe anche arrivato un sondaggio da parte dello Spezia, ma a due settimane dalla chiusura del calcio mercato, con il solo Simon Kjaer come alternativa a Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, le offerte per Gabbia dovrebbero essere rispedite al mittente.

Milan, la pista N’Dicka resta aperta

Sul taccuino di Maldini e Massara resta, comunque, la candidatura di Evan N’Dicka, che ha deciso di non rinnovare con l’Eintracht di Francoforte e potrebbe anche liberarsi a una cifra in linea con i parametri del Diavolo. Al momento, però, la possibilità che Stefano Pioli si giochi la prima parte di stagione con l’attuale pacchetto difensivo non è da escludere a priori. Prospettiva, evidentemente, non gradita ai tifosi. “Ma è una follia. Così facendo restiamo senza un centrale rispetto all’anno scorso perché è andato via Romagnoli e ci sono tre competizioni da giocare. Con Kjaer che torna dal crociato a 33 anni possiamo veramente avere Gabbia come prima alternativa? Io sono basita“, scrive un tifosa.

I timori dei tifosi del Milan per la difesa

Ma i commenti sono davvero tanti. C’è chi scrive: “L’anno scorso Gabbia era il quinto difensore, quest’anno rischia di essere il terzo causa incognita Kjaer. Non sono opinioni, ma fatti. E pure a livello numerico saresti addirittura uno in meno rispetto alla scorsa stagione. il centrale è una necessità come il centrocampista” e poi: “Non scherziamo, Gabbia non è un fenomeno (e non lo sarà mai…) e non sappiamo se Kjaer ha ripreso completamente (si allena sì e no…). Il difensore centrale ci serve eccome, anche molto più del centrocampista”.

Milan, quanti dubbi per Kjaer e Gabbia

Un altro tifoso sottolinea: “Sul difensore dico solo più una cosa: Kjær è stata usato con il contagocce durante il precampionato e rientra da un’operazione risalente al 3 dicembre. Da qui alla pausa invernale il Milan giocherà 21 partite ed ha in rosa 4 centrali, tra cui Gabbia. Chi vuole capire capisca…” e anche: “Uno lo devono fare per forza, è ancora più urgente che il cc”, “Il problema non è Gabbia…il problema è che se il budget è zero, arriverà roba poco meglio di Gabbia. E manco sappiamo come sta davvero Kjaer“.