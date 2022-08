Milan, ballano 4 milioni col Midtjylland per Onyedika

17-08-2022 23:57

Il portale danese bt.dk riporta – confermando quanto detto da Sky Sport – un’offerta ufficiale del Milan per strappare Raphael Onyedika al Midtjylland.

La proposta dei rossoneri, scrivono in Danimarca, si aggira intorno ai 30 milioni di corone danese, l’equivalente di circa 4 milioni di euro. Il Midtjylland però ha rifiutato, visto che la richiesta minima è di 60 milioni di corone, circa 8 milioni di euro.

Sempre secondo bt.dk il Milan sarebbe comunque ben disposto a trattare per arrivare al centrocampista nigeriano, salito in cima alla lista delle preferenze.

Classe 2001, il nigeriano ha infatti le caratteristiche che piacciono a Stefano Pioli: forza fisica esplosiva in mezzo al campo e buona qualità nel giocare palla. Certo l’inserimento nel campionato italiano non sarebbe immediato, ma la linea verde in casa Milan – sotto la gestione Maldini – fino ad oggi sta pagando lautamente.