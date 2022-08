18-08-2022 18:00

Uno Spezia che non ha ancora terminato le proprie grandi mosse di mercato. La squadra di Luca Gotti, fresca di vittoria contro l’Empoli all’esordio in campionato, sogna gli innesti giusti e gli ultimi due nomi potrebbero arrivare proprio dal Milan: un profilo in cerca di spazio e un clamoroso ritorno che renderebbe parecchio contenta la tifoseria.

Dopo gli arrivi di Caldara e Daniel Maldini a La Spezia potrebbero approdare Matteo Gabbia e Tommaso Pobega. Gabbia, difensore centrale classe 1999, ha dimostrato di essere un buon gregario per Stefano Pioli, ma è inevitabile che con lo Spezia assumerebbe un ruolo chiave nella retroguardia di Gotti. L’unico problema è rappresentato dalla concorrenza, perché la Sampdoria al momento è in pole sul centrale, ma lo Spezia potrebbe usare come merce di scambio Jakub Kiwior, difensore polacco già da un po’ nei desideri del Milan. Pobega invece è esploso proprio con la casacca spezzina addosso e sarebbe un graditissimo ritorno: al Milan rischia di non avere spazio e un suo arrivo in prestito aumenterebbe e di molto la qualità in mediana dei liguri.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE