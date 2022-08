Milan in ansia, il Liverpool interessato a Bennacer

18-08-2022 11:41

Secondo quanto riportato dal media inglese Mirror, il Liverpool sarebbe sulle tracce di Bennacer. Il centrocampista algerino ha ancora due anni di contratto garantiti al Milan ma non avrebbe ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Il Liverpool sarebbe interessato a Bennacer, già in passato accostato a diversi club inglesi. Pioli considera il nazionale algerino uno dei punti ferma della rosa e non pare intenzionato a rinunciarvi. Quella in corso, è la sua quarta stagione in rossonero. Ad oggi, il classe 1997 Bennacer ha disputato 106 presenze totali, con anche tre gol all’attivo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE