Premier League: la rimonta del Liverpool si schianta sulla traversa

La rimonta del Liverpool ai danni del Fulham si ‘schianta’ sulla traversa colpita da Jordan Henderson al minuto 95. La squadra di Jurgen Klopp, all’esordio in Premier League, non va dunque oltre il 2-2 a Craven Cottage.

Per i Reds, comunque, è stata sempre una gara ‘di rincorsa’. Padroni di casa avanti (meritatamente) con Mitrovic al 32’ del primo tempo su assist di Kenny Tete. Nella ripresa arriva il pareggio del ‘colpo da 90’ del mercato del Liverpool: cross è di Momo Salah e Nunez va in anticipo sul primo palo colpendo di tacco. Al 73’, però, Mitrovic riporta in vantaggio i padroni di casa non sbagliando il calcio di rigore per il fallo di Van Dijk proprio ai danni dell’attaccante serbo. Il pareggio della squadra di Klopp arriva al minuto 81 con Salah: lancio (da vedere e rivedere di Trent Alexander Arnold), rimpallo di Nunez e palla che arriva all’egiziano che, praticamente a porta vuota, appoggia in rete. Poi, come detto, la traversa di Henderson che smorza l’urlo della vittoria.