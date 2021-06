Mercato Milan: due cessioni in attacco per 50 milioni di euro

Non solo acquisti: il Milan pensa anche a diverse cessioni per finanziare il suo mercato estivo. L’obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è sfoltire la rosa e ottenere il tesoretto necessario per investire in tutti i reparti: soprattutto l’attacco a disposizione di Stefano Pioli sarà rivoluzionato nei prossimi mesi.

In attacco potrebbero partire sia Jens Petter Hauge, sia Rafael Leao. L’esterno norvegese ha trovato poco spazio in questa stagione ed è nel mirino di diversi club di Bundesliga, su di tutti il Wolfsburg. I dirigenti rossoneri lo valutano 15 milioni di euro circa, ma potrebbe rientrare anche in un possibile affare con l’Udinese per Rodrigo De Paul.

L’altro elemento che potrebbe lasciare Milanello nelle prossime settimane è Rafael Leao. La punta portoghese non ha ancora pienamente convinto i rossoneri, che hanno fiducia nelle sue qualità ma sono pronti ad ascoltare le tante offerte in arrivo.

È stato l’agente Jorge Mendes in un incontro con Paolo Maldini a rendere noti i nomi dei club interessati all’acquisto: in Premier League sono in pressing Wolverhampton ed Everton, mentre in Ligue 1 occhio al Marsiglia. Maldini ha fissato il prezzo del giocatore intorno ai 30-35 milioni di euro.

Tra i giocatori in partenza anche Castillejo, mentre in difesa da valutare sia Conti, sia Caldara.

OMNISPORT | 13-06-2021 18:14