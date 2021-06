Milan su Marin: incontro tra Maldini e il Cagliari

Dopo essere stato ad un passo dal baratro, alla fine il Cagliari è riuscito a rimanere in Serie A, tra l’altro prima dell’ultima giornata. Decisivo nelle ultime gare per la permanenza nella massima serie, Razvan Marin, idolo rossoblù e trascinatore del team sardo.

Marin, acquistato nell’estate 2020, è stato uno dei migliori interpreti del Cagliari nella passata annata, attirando a sè l’interesse di diversi club esteri e italiani. Tra questi il Milan, decisamente interessato a portarlo alla corte di Stefano Pioli nelle prossime settimane.

A Milano c’è stato un incontro tra il Cagliari e i dirigenti del Milan, così da parlare a riguardo di Marin. Per i rossoblù è un giocatore fondamentale, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile, potrebbe lasciare la Sardegna dopo una sola stagione isolana.

In più per Marin ci sarebbe la possibilità di giocare nuovamente in Champions League, occasione ghiotta per alzare l’asticella e provare a diventare uno dei migliori interni assoluti del Vecchio Continente. Acquistato dall’Ajax, il centrocampista rumeno ha esperienza nei tornei continentali, tra Europa League e la già citata Champions.

L’agente di Marin si è recato nella sede del Milan nella giornata di martedì, dunque l’incontro tra Maldini, Massara e il Cagliari in quella odierna. Per ora un primo approccio così da capire la disponibilità di giocatore e società di Giulini, prima di un possibile assalto totale.

OMNISPORT | 09-06-2021 19:52