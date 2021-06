Milan: c’è l’offerta per un attaccante: Maldini alza la posta

Si sta lentamente delineando il mercato in entrata del Milan di Stefano Pioli. Gli obiettivi, a livello di ruoli, sono ormai noti: un terzino, un trequartista e un attaccante che faccia riposare e sopperisca agli infortuni di Zlatan Ibrahimovic sono le priorità di Maldini e Massara. Nella giornata di oggi, poi, arrivano dall’Inghilterra delle notizie relative a Olivier Giroud, centravanti del Chelsea già trattato insistentemente dal Milan.

Come riportano i media d’Oltremanica, infatti, nonostante l’incredibile rinnovo del francese col Chelsea finalizzato ad aprile, ma comunicato dal club solo pochi giorni fa, il Milan si è tutto tranne che rassegnato all’idea di dover rinunciare alla punta. E proprio in queste ore, sarebbe arrivata anche la prima offerta ufficiale dei rossoneri ai Blues: gli uomini di mercato di Via Aldo Rossi avrebbero messo sul piatto un’offerta da 3,5 milioni di euro circa per il cartellino dell’attaccante.

Il francese è il prescelto per affiancare Zlatan Ibrahimovic nella nuova stagione: il giocatore, che sarebbe ben felice di vestire il rossonero, è pronto a firmare un contratto biennale a 3,5/4 milioni di euro netti a stagione.

Ma ci sono delle novità anche per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, una pedina necessaria per allungare il reparto, che attualmente conta praticamente il solo Theo Hernandez. Come riporta Sky Sport, dopo aver trovato l’accordo col Brescia per il riscatto di Tonali (altra pedina che si sistema nello scacchiere rossonero) il Milan guarda in casa Barcellona e, nello specifico, ad un obiettivo già trattato in passato, ovvero Junior Firpo.

Il club rossonero lo avrebbe già voluto nel corso del mercato invernale, ma all’epoca il club blaugrana non aprì al prestito e la trattativa non andò in porto, da capire se questa ipotesi sarà percorribile in questo mercato estivo, alla luce anche delle sole 7 presenze (con 1 gol) disputate dal calciatore nell’ultimo campionato agli ordini di Koeman.

OMNISPORT | 09-06-2021 17:47