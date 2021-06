Nome esotico per l'attacco del Milan, l'ironia dei tifosi

Con l’arrivo di Olivier Giroud il Milan si ritroverebbe ad innalzare notevolmente l’età media dell’attacco, acquistando esperienza e un’alternativa – se non un partner – di sicuro affidamento per Zlatan Ibrahimovic. Ma il francese del Chelsea potrebbe non essere l’unico colpo in avanti di Paolo Maldini.

Milan sul talento esotico della Liga

Secondo il giornale spagnolo Superdeporte, infatti, il Milan sarebbe una delle squadre maggiormente interessate a Lee Kang-in, trequartista sudcoreano classe 2001 in forza al Valencia. Superficialmente, quello di Lee Kang-In potrebbe sembrare solo una soluzione dal gusto esotico per l’attacco rossonero; in realtà il talento del giovane sudcoreano è conosciuto da tempo agli scout del calcio internazionale: su di lui, infatti, ci sarebbero anche Atletico Madrid, Wolverhampton e Fiorentina.

Anche perché il trequartista ha il contratto in scadenza nel 2022 e dunque potrebbe essere acquistato a una cifra molto favorevole. I milanisti, però, non sembrano entusiasmarsi per Lee Kang-In, anzi sono in molti a fare ironia sul suo possibile arrivo in rossonero.

L’ironia dei tifosi

“Un coreano di 20 anni. Buono per le maglie e la pubblicità”, scrive su Facebook Matteo, liquidando rapidamente la notizia. “Almeno è un nome diverso, dai”, scrive Luca. “Ma chi è questo? Sulla trequarti ci servono giocatori di qualità e che siano affidabili”, commenta Daniele.

“Noi siamo sulle tracce di tutti poi portiamo a casa Meite e Dalot”, scrive Niccolò evidentemente insoddisfatto del lavoro di Maldini. Godwin, infine, suggerisce un altro rinforzo made in Korea: “Meglio prendere Hwang Ui-jo dal Bordeaux, al Milan serve più in attaccante che un trequartista”.

