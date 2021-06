Mercato Milan: svolta in attacco, arriva l'annuncio del bomber

Olivier Giroud si riavvicina al Milan. La strada per l’attaccante del Chelsea è ancora aperta, nonostante i Blues abbiano annunciato pochi giorni fa il rinnovo unilaterale previsto da una clausola presente sul contratto del giocatore.

La punta francese, intervenuta in conferenza stampa dal ritiro dei Galletti in vista di Euro 2020, rispondendo al proprio futuro ha inviato più di un messaggio al Diavolo: “Ho adorato alcuni dei giocatori del Milan, è un grande club“.

“Ma non parlerei del mio futuro – ha aggiunto -, il Chelsea ha attivato in aprile l’opzione per il rinnovo e l’hanno annunciata. Non parlerò del mio futuro a livello di club, per ora sono concentrato sugli Europei”, le sue parole.

Le dichiarazioni confermano che il bomber francese non ha affatto chiuso al Milan, e lascia aperti spiragli per una possibile trattativa. Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a chiudere, ma solo a parametro zero, e l’entourage spera che il Chelsea non si opponga alla rescissione del contratto, in caso di un’offerta concreta proveniente dall’estero. Una sorta di ‘gentleman agreement’, di cui i tabloid inglesi parlano da giorni.

Sulla sua condizione fisica: “Prepararsi bene per gli Europei è fondamentale. La preparazione è stata accorciata. Mi sento molto bene, ho sempre lavorato al Chelsea anche quando il mio minutaggio era inferiore, non credo di essere in ritardo, anche se nulla sostituisce giocare le partite. Sto bene. Ho quasi 35 anni ma sono in piena forma. Ambizioni? Non bisogna porsi limiti, credo che sia fattibile (diventare il capocannoniere dei Blues, ndr). Sono un gran lavoratore, ambizioso, farò di tutto per arrivarci, ma non sarà mai a discapito del collettivo. Sono altruista, non mi ossessiona”.

La concorrenza con Benzema: “Deschamps non mi ha avvertito, ritengo che sia l’unico a dover decidere. Non ha chiesto la mia opinione…”.

OMNISPORT | 06-06-2021 22:15