Giroud: "Milan grande club, rinnovo? Vi spiego..."

Dal ritiro della nazionale francese, Olivier Giroud è tornato a parlare del Milan: “Shevchenko e Van Basten erano giocatori che amavo molto da ragazzo. E non ci sono dubbi che il Milan sia un grande club, tra i grandi d’Europa. Ma in questo momento non voglio parlare del futuro. Riguardo la clausola del rinnovo, voglio precisare che il Chelsea l’ha fatta scattare già il primo aprile, ma ha dovuto comunicarla solo ora per rispettare i regolamenti della Premier League, come è successo anche con il tecnico Tuchel e per Thiago Silva. Adesso comunque voglio solo concentrarmi sulla Francia e l’Europeo alle porte”.

In passato Benzema si era definito una Ferrari, paragonando Giroud a un go-kart: “Quando finirà l’Europeo magari ci sfideremo su una vera pista di go-kart – scherza Giroud -. Abbiamo caratteristiche diverse, ma non per questo incompatibili. E comunque la religione mi permette di perdonare, relativizzare e vivere in pace, con serenità”.

OMNISPORT | 06-06-2021 18:16