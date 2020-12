Mercato Milan: guai dopo l'infortunio, si cerca un centrocampista

Preoccupano moltissimo in casa Milan le condizioni di Ismael Bennacer, finora elemento centrale della squadra di Stefano Pioli, capolista in campionato. Il centrocampista francoalgerino secondo quanto riporta Sky potrebbe aver riportato uno stiramento durante la partita contro il Parma e rischia di restare fuori a lungo.

“Ha sentito una fitta dietro la gamba, ha avuto purtroppo un infortunio muscolare. È da valutare”, sono le parole di Stefano Pioli, che si trova improvvisamente senza alternative in mediana. Nelle prossime gare al fianco di Kessié può giocare Sandro Tonali, ma in caso di infortuni e squalifiche la coperta è cortissima, e i rossoneri dovranno tornare sul mercato a gennaio perché Rade Krunic non offre le stesse garanzie degli altri tre giocatori di Pioli.

Nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara ci sarebbe di nuovo Boubakary Soumaré. Il centrocampista francese del Lille era già stato cercato in estate dai rossoneri, che però avevano fatto un passo indietro dopo la richiesta di 35 milioni di euro del club transalpino. Ora la situazione è cambiata, il giocatore ha perso il posto da titolare, il suo prezzo è sceso e potrebbe finire in una operazione di mercato tra i due club.

Si allontana invece forse definitivamente Dominik Szoboszlai. Il talento ungherese classe 2000 del Salisburgo da sempre nel mirino del Diavolo sarebbe molto vicino al trasferimento al Lipsia, l’altro club di proprietà della Red Bull.

“Sì, queste saranno le mie ultime partite con il Salisburgo. Ci sono già stati colloqui con molte squadre: Arsenal, Real, Bayern Monaco e ora Lipsia. Non ho ancora preso una decisione. Ho altre tre partite importanti con il Salisburgo, poi vedremo. Allora avrò tempo per pensare. Guarderò me stesso, il mio futuro e come sta andando la mia carriera calcistica e prenderò la decisione migliore”, sono le sue parole ai microfoni di Sky Sports Austria.

