Mercato Milan: Maldini avanti tutta per un attaccante azzurro

Non solo una prima punta per dare il cambio a Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic, il Milan vuole anche un esterno offensivo destro di alto profilo in vista della prossima stagione: Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di un elemento di qualità che possa alternarsi con Saelemaekers, possibilmente giovane.

Tutte caratteristiche che corrispondono a quelle di Riccardo Orsolini: il 24enne esterno di proprietà del Bologna non sta vivendo un periodo felicissimo alla corte di Sinisa Mihajlovic (recentemente il tecnico serbo lo ha spronato a ‘svegliarsi’) ma resta in prima fila nella lista acquisti degli uomini di mercato del Diavolo.

Talentuosa ala destra, Orsolini ha un contratto in scadenza nel 2023, e guadagna poco più di un milione. Il club rossoblu per il suo cartellino chiede circa 20 milioni di euro: a fargli posto nella rosa rossonera probabilmente sarà Sami Castillejo, in odore di addio al termine della stagione. L’iberico viene valutato 8 milioni di euro ed è seguito da diversi club della Liga.

Un’alternativa per la fascia destra rossonera corrisponde al nome di Jonathan Ikoné, esterno del Lille, valutato almeno 30 milioni di euro dal club transalpino. I buoni rapporti tra il Milan e la società francese potrebbero favorire l’affare.

Perde invece quota la pista che porta a Florian Thauvin, che a fine stagione lascerà il Marsiglia: le richieste dell’entourage del giocatore sarebbero state considerate eccessive da parte della società meneghina che ha per ora accantonato l’idea.

OMNISPORT | 30-03-2021 11:49